Андреевский спуск со следующей недели сделают полностью пешеходным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время общения на спуске с киевлянами и журналистами Киевский городской голова Виталий Кличко.

«В ближайшее время после ремонтных работ на Крещатике движение транспорта полностью откроют. И уже со следующей недели движение на Андреевском спуске полностью перекроется», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, ранее Кличко заявлял, что как только будут убраны баррикады и палатки в центре столицы и можно будет возобновить движение транспорта по центральным магистралям, можно будет перекрыть движение на Андреевском спуске. Сейчас спуск активно используется водителями с целью проезда с Подола в центр Киева.

9-10 августа центральные улицы столицы были убраны от баррикад, с 11 августа возобновлено движение транспорта на Крещатике, улице Городецкого. В то же время, с 14 августа проводится ремонт асфальтового покрытия Крещатика, в связи с чем частично ограниченно движение.