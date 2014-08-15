Кличко пообещал киевлянам готовую ко Дню Независимости развязку на Почтовой площади
Власти Киева обещают завершить реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади ко Дню Независимости Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Киевский городской голова Виталий Кличко.
«Транспортная развязка на Почтовой площади, как я и обещал, до 24 августа - ко Дню Независимости, будет закончена», - сказал Кличко.
Как сообщал УНИАН, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности.
В августе 2013 года было открыто движение через тоннель на Почтовой площади со стороны Оболони в сторону Кончи-Заспы.
30 декабря прошлого года на Почтовой площади была открыта вторая часть тоннеля, который соединяет Набережное шоссе и ул. Набережно-Крещатицкую.
В марте тогдашний председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко пообещал, что в этом году реконструкция Почтовой площади будет завершена, несмотря на дефицитный бюджет столицы и необходимость финансирования и восстановления города после протестных акций.
7 июля Кличко заявил, что для полного запуска развязки и завершения работ по благоустройству на Почтовой площади необходимо от 15 до 18 млн грн.
Читайте такжеВ КГГА пообещали продолжить строить Подольский мост и развязку на Почтовой площадиПосле завершения реконструкции пропускная способность развязки на Почтовой площади увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.
Общая стоимость реконструкции Почтовой площади – около 400 млн грн.