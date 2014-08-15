Кличко пообещал киевлянам готовую ко Дню Независимости развязку на Почтовой площади

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Транспортная развязка на Почтовой площади, как я и обещал, до 24 августа - ко Дню Независимости, будет закончена», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности.

В августе 2013 года было открыто движение через тоннель на Почтовой площади со стороны Оболони в сторону Кончи-Заспы.

30 декабря прошлого года на Почтовой площади была открыта вторая часть тоннеля, который соединяет Набережное шоссе и ул. Набережно-Крещатицкую.

В марте тогдашний председатель Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко пообещал, что в этом году реконструкция Почтовой площади будет завершена, несмотря на дефицитный бюджет столицы и необходимость финансирования и восстановления города после протестных акций.

7 июля Кличко заявил, что для полного запуска развязки и завершения работ по благоустройству на Почтовой площади необходимо от 15 до 18 млн грн.

Читайте такжеВ КГГА пообещали продолжить строить Подольский мост и развязку на Почтовой площадиПосле завершения реконструкции пропускная способность развязки на Почтовой площади увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Общая стоимость реконструкции Почтовой площади – около 400 млн грн.