В Киеве может появиться "Музей Майдана"

Глава комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета Игорь Луценко, советник министра культуры Ростислав Карандеев и активисты заявили о намерении создать музей о событиях Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь на круглом столе в Киеве.

В то же время, по словам Луценко, нужно четко различать создание музея и создание мемориала Майдана. «Мы знаем, что есть идея, которую реализовывает, в том числе, Киевская городская администрация силами своих структур, чтобы создать на месте гибели Небесной сотни мемориал... Этот процесс не может быть быстро закончен», - сказал Луценко, подчеркну, что музей необходимо создавать в сжатые сроки, ведь природные и человеческие факторы являются угрозой для дальнейшего сохранения будущих экспонатов.

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В свою очередь Карандеев напомнил, что соответствующая рабочая группа была создана еще в апреле, и ее задача заключалось в выработке "концепции музеификации событий, которые происходили на Майдане". При этом он заметил, что существует проблема с определением объекта и названия событий: "Уже тогда было сложно определить, что именно мы должны музеифицировать, и в процессе работы рабочей группы возникало много правок по поводу самого объекта музеификации, названия самих событий".

По словам Карандеева, Министерство культуры уже обратилось в Администрацию президента и Кабинет министров по поводу создания музейного учреждения национального значения, которое также будет выполнять научную, пропагандистскую и просветительскую функции, с выделением отдельного финансирования и, по их мнению, самого главного - решения вопроса размещения будущего музея Майдана.

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"Мы тоже рассматривали несколько вариантов, но самым идеальным помещением для организации такого учреждения является Украинский дом. Во-первых, это специализированное сооружение, которое строилось специально для обустройства и создания музея», - отметил он, добавив, что Украинский дом также является неотъемлемой частью майдановского движения.

Карандеев сообщил, что активисты уже собрали некоторые артефакты, которые сейчас временно находятся в музее Гончара и Национальном историческом музее.