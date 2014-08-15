КГГА просит "Киевхлеб" минимизировать повышение цен на хлеб

Об этом сообщил начальник управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский. "В "Киевхлеб" пойдет письмо, подписанное мэром, с просьбой еще раз изучить ситуацию, изучить все резервы, и если крайне необходимо такое повышение цен на хлеб, то чтобы оно как можно меньше затронуло интересы киевлян, то есть чтобы это повышение было на минимальном уровне", - сказал он.

Читайте такжеВ столице социальному хлебу выделят отдельные полки

По его словам, цены на хлеб в ближайшее время будут увеличиваться, исходя из ситуации с ценами на муку в Украине и "неудовлетворительного" финансового состояния "Киевхлеба", который только за июнь получил убыток на сумму 5,5 млн грн.

При этом чиновник затруднился ответить, на сколько будут повышены цены на хлеб в Киеве. "Я не готов назвать возможный процент повышения", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля "Киевхлеб" в связи с девальвацией гривни и подорожанием производственных ресурсов поднял цены на свою продукцию в среднем на 10%.