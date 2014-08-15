КГГА просит "Киевхлеб" минимизировать повышение цен на хлеб
Киевская городская госадминистрация (КГГА) изучает полученное от ПАО "Киевхлеб" предупреждение о повышении цен на хлеб и хлебобулочные изделия и обратится к предприятию с просьбой повторно изучить ситуацию, а в случае необходимости повышать цены минимально.
Об этом сообщил начальник управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский. "В "Киевхлеб" пойдет письмо, подписанное мэром, с просьбой еще раз изучить ситуацию, изучить все резервы, и если крайне необходимо такое повышение цен на хлеб, то чтобы оно как можно меньше затронуло интересы киевлян, то есть чтобы это повышение было на минимальном уровне", - сказал он.
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По его словам, цены на хлеб в ближайшее время будут увеличиваться, исходя из ситуации с ценами на муку в Украине и "неудовлетворительного" финансового состояния "Киевхлеба", который только за июнь получил убыток на сумму 5,5 млн грн.
При этом чиновник затруднился ответить, на сколько будут повышены цены на хлеб в Киеве. "Я не готов назвать возможный процент повышения", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля "Киевхлеб" в связи с девальвацией гривни и подорожанием производственных ресурсов поднял цены на свою продукцию в среднем на 10%.