В Киеве пустят троллейбус по маршруту "Дворец спорта – Выдубичи"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Новый троллейбусный маршрут проляжет по улицам Эспланадная, Рогнединская, Шота Руставели, бульвару Леси Украинки, улице Киквидзе и Железнодорожному шоссе. В обратном направлении троллейбусы маршрута №15 будут возвращаться с бульвара Леси Украинки на улицу Эспланадную.

Новый маршрут будут обслуживать 5 единиц троллейбусов, которые будут перевозить 20-22 тысячи пассажиров. Средний интервал движения троллейбусов будет составлять 11 минут. Стоимость проезда – 1,50 грн. Все троллейбусы на этом маршруте будут с низким уровнем пола, что обеспечивает максимально удобные условия осуществления высадки и посадки для всех категорий населения.

Читайте такжеНа улицах столицы появится 181 новый троллейбусНовый маршрут будет способствовать уменьшению потока частного автотранспорта в центр города, что положительно повлияет на экологию, уменьшит заторы и увеличит количество свободных мест для парковки. Осенью 2014 года, после сооружения контактной сети, планируется продлить этот троллейбусный маршрут до улицы Крещатик.