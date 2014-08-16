Президент сменил глав 6 РГА Киева

Изменены головы в Печерской, Шевченковской, Оболонской, Соломенской, Днепровской и Святошинской районных в городе Киеве государственных администрациях.

Президент Украины Петр Порошенко своим распоряжением №987/2014-рп назначил Сергея Мартинчука председателем Печерской районной в городе Киеве государственной администрации. Другим своим распоряжением №982/2014-рп президент уволил Геннадия Кривошею с данной должности. Распоряжением № 989/2014-рп Порошенко назначил Олега Гарягу председателем Шевченковской РГА. Распоряжением № 984/2014-рп с этой должности уволен Петр Пантелеев. Распоряжением № 986/2014-рп назначен Александр Цибульщак главой Оболонской РГА. Распоряжением № 981/2014-рп с этой должности уволен Николай Тихонов. Читайте такжеВ Киеве пустят троллейбус по маршруту "Дворец спорта – Выдубичи" Распоряжением № 990/2014-рп назначен Максим Шкуро председателем Соломенской РГА. Распоряжением № 985/2014-рп назначен Ярослав Горбунов председателем Днепровской РГА. Распоряжением № 980/2014-рп с этой должности уволен Анатолий Долинный. Также, президент своим распоряжением №988/2014-рп назначил Илью Сагайдака председателем Святошинской РГА. Распоряжением № 983/2014-рп с этой должности уволен Александр Кулик. Все упомянутые документы обнародованы на официальном сайте главы государства.

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