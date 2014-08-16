Кличко предлагает объявить Труханов остров пешеходной зоной

Об этом Кличко сказал во время толоки на Трухановом острове, сообщили УНИАН в пресс-службе киевского мэра.

«Труханов остров нужно сделать действительно пешеходной зоной. Киевляне и гости столицы должны ездить здесь на роликах, велосипедах. При мне гонщики сбили велосипедиста. Хотя стоит знак пешеходной зоны, автомобилисты его полностью игнорируют, а Киевпарксервис не обращает на это никакого внимания», - сказал Кличко.

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Он отметил, что Труханов остров - легкие Киева - сегодня превратился в мусорную свалку. ”Мы должны взять ситуацию в свои руки, и убрать. Здесь много спортивных баз, где дети и взрослые занимаются спортом. Мы уберем остров, и сделаем все, чтоб киевляне здесь комфортно отдыхали”, - сказал Кличко.

Он также отметил, что на Трухановом острове нужно установить большие контейнеры для мусора, поскольку сегодня урны переполнены, и отдыхающим негде оставлять мусор. Он также дал поручение развить на острове инфраструктуру для велосипедистов.

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Кличко приобщился к окрашиванию столбов на острове в национальные цвета. Он поблагодарил всех небезразличных киевлян и гостей, которые приняли участие в толоке. И призвал хранить и поддерживать чистоту в своих домах и районах. ”Чисто не там, где убирают, а там - где не мусорят”, - напомнил Кличко.

После уборки Труханова острова мэр Киева проинспектировал состояние реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади.