Кличко заявил, что возмущен избиением журналистов на Майдане

Киевский городской голова Виталий Кличко требует от милиции срочно разобраться с инцидентом с избиением журналистов в центре столицы, и пообещал лично контролировать расследование и информировать общественность о его результатах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Я искренне возмущен избиением журналистов Spilno.tv и столкновениями, которые произошли вчера на Майдане Незалежности. Кому-то очень нужна дестабилизация ситуации в Киеве, кого-то не устраивают тишина, покой и порядок в столице. Для большей шумихи подонки напали на журналистов.

Читайте такжеНа Майдане избили журналистов, которые снимали уборку "йолки"

Мы не будем терпеть произвол в Киеве. Обращаюсь к киевской милиции с требованием срочно найти и привлечь к ответственности виновных лиц. Я буду лично контролировать расследование этого инцидента и информировать общественность о его результатах», – сказал Кличко.

Он также призвал депутатов от политической партии «УДАР» ускорить подготовку законопроекта о создании муниципальной милиции, принятие и реализация которого обеспечит эффективную охрану общественного порядка в столице.