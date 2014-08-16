Киевлянам обещают, что через неделю Оболонская набережная будет иметь "кардинально другой вид"

Через неделю Оболонская набережная будет иметь кардинально другой вид, заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время общения с жителями Оболони, инспектируя набережную.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского головы.

“Поставили палатки, людям мешают, торгуют незаконно, город денег не получает. Мы взяли на себя обязательство - привести Оболонскую набережную в надлежащее состояние. Через неделю она будет иметь кардинально другой вид. Вам не придется маневрировать между стульями, столами и МАФами. Торговые точки, которые останутся, будут иметь достойный вид, не портить улицу и не мешать тем, кто гуляет по набережной”, - отметил Кличко.

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Жители Оболони пожаловались мэру на отсутствие общественных туалетов на набережной, загромождение МАФами и громкую музыку.

При этом Киевский городской голова заметил, что председатель Оболонского района, который, в частности, довел набережную до такого состояния, уже уволен.

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Кличко также рассказал, что чиновников, которые выдавали разрешения на торговлю с нарушением норм законодательства, будут привлекать к ответственности. “Некоторые из них уже уволены. Если мы говорим о люстрации, то хочу отметить, - люди, которые нивелировали доверие киевлян, не будут работать в столичной власти”, - подчеркнул Киевский городской голова.

Он поручил руководству Оболонского района систематизировать торговлю на набережной, убрать незаконные МАФы и пресечь продажу алкоголя. И дал поручение советнику мэра Дмитрию Билоцерковцу проконтролировать выполнение этих заданий.