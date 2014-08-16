Киевскую инженерно-дорожную технику отправили в зону АТО
21:17, 16 августа 2014Киев
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Специальную инженерную технику силы АТО будут использовать для строительства защитных сооружений.
REUTERS
По поручению Киевского городского головы Виталия Кличко в зону АТО было отправлено специальную технику для развития оборонных укреплений.
Как сообщает Управление информационного обеспечения и доступа к публичной информации КГГА, об этом рассказал координатор Киева по взаимодействию с силами АТО, депутат Киевсовета от депутатской фракции «УДАР-Солидарность» Сергей Федорченко.
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«Сегодня 12-му батальону территориальной обороны, где служат киевляне, было передано специальную инженерную технику для строительства защитных сооружений в зоне АТО. Сохраненные жизни наших ребят будут оценкой нашей работы», - заявил Федорченко.
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