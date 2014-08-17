В Киеве ко Дню Независимости откроется выставка цветов «Единая Украина»

Традиционно ко Дню Независимости Украины для киевлян и гостей города 22 августа 2014 на территории Печерского ландшафтного парка откроется 59-я ежегодная выставка цветов «Единая Украина».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Невероятные по своей красоте и оригинальности цветочные экспозиции на украинскую тематику украсят склоны Певческого поля.

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Выставка продлится до 21 сентября.