В Киеве милиция с начала года получила более 230 сообщений о минировании

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

«С начала года в столичную милицию поступило более 230 анонимных сообщений о минировании. «Минируют» самые различные объекты. Властные, государственные, судебные учреждения, магазины, станции метро, вокзалы и школы – перечень «жертв минирования» бесконечен», - говорится в сообщении.

По данным ОСО, в рамках уголовных производств восьми «минерам» уже объявлено о подозрении. Кроме того, еще ряд лиц установлен, принимаются меры для их задержания.

При этом в милиции отмечают, что расходы на проверку сообщения о минировании составляют более 30 тыс. грн.

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Также в ОСО напомнили, что за ложное сообщение о минировании злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы. Кроме того, «хулиган» оплачивает все расходы, связанные с выездом.

В то же время столичная милиция обращается к киевлянам и гостям столицы с просьбой не паниковать. «На сегодняшний день у киевской милиции достаточно сил и средств, чтобы обеспечить отработку каждого такого сообщения в полном объеме, независимо от их количества», - говорится в сообщении.