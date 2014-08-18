В Киеве и области подорожал хлеб

Как говорится в сообщении на сайте "Киевхлеба", "на 5 видов хлебобулочных изделий, которые производятся для социально незащищенных слоев населения повышение отпускной цены составит 30 коп., на остальную продукцию от 30 коп., к 90 коп.".

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На предприятии объяснили повышение цен на продукцию подорожанием энергоресурсов и сырья.

Напомним, ПАО "Киевхлеб" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой разрешить поднять цены на хлеб на 20%. В свою очередь столичная власть призвала производителя хлеба минимизировать повышение цен.