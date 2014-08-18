В Киеве и области подорожал хлеб
13:02, 18 августа 2014Киев
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ПАО "Киевхлеб" 18 августа подняло цены на хлеб и хлебобулочные изделия в столице и Киевской области.
В Киеве и области подорожал хлеб / фото УНИАН
Как говорится в сообщении на сайте "Киевхлеба", "на 5 видов хлебобулочных изделий, которые производятся для социально незащищенных слоев населения повышение отпускной цены составит 30 коп., на остальную продукцию от 30 коп., к 90 коп.".
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На предприятии объяснили повышение цен на продукцию подорожанием энергоресурсов и сырья.
Напомним, ПАО "Киевхлеб" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой разрешить поднять цены на хлеб на 20%. В свою очередь столичная власть призвала производителя хлеба минимизировать повышение цен.
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