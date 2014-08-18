Интервал прибытия столичной электрички можно довести до 5 минут, как в метро - Кривопишин

Об этом заявил начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин в своем интервью изданию «Главком».

«Есть все графики и все расчеты, которые позволяют этого добиться. Для этого нужно отремонтировать все двенадцать электричек. Открыть заказ на два года, обновлять и добавлять подвижной состав. Потому что, добавляя подвижной состав, мы сокращаем интервал между поездами», отметил он.

Кривопишин также отметил, что за 5 лет со дня запуска киевской городской електрички столичные власти практически не принимали участия в реализации и развитии проекта.

«Я еще Черновецкому все доказывал и доказывал, что люди с Троещины через Московский мост добираются до метро 40-50 минут, а на электричке от платформы «Троещина» до метро «Петровка» можно будет добраться за пять минут. А он говорил: «Такое невозможно».. В итоге я его дожал и мы с ним поспорили. договорившись сделать небольшой участок. От платформы «Троещина» и до платформы «Петровка» сделали плечо и поставили две электрички. Мы отремонтировали электрички, пути, построили две новые платформы и пригласил Черновецкого. Все расселись, и я говорю, - Леонид Михайлович, засекайте время… В итоге мы доехали от Троещины до Петровки за четыре минуты двадцать секунд. А я ему тут же говорю – Дальше строим? Он отвечает – Конечно… Но тут поменялись времена и доказывать необходимость строительства электрички я принялся уже Попову».

По словам Кривопишина, проект кольцевой железной дороги реализовывался без использования бюджетных средств.

«Вы же знаете, что у нас любая инициатива наказуема. Но мы начали строить дорогу. Для того, чтобы электричка поехала по кольцу, нужно было привести в порядок путь, сделать все платформы… Мы вложили туда не много не мало – сто миллионов гривен. Своих. Дорожных. Отремонтировали десять электричек. Потом добавили еще две и подарили городу. И, грубо говоря, подготовили эту тему к Евро-2012. Нам было важно, чтобы этот проект заработал. И, надо сказать, он бы работал и дальше, если бы в этот проект вкладывали деньги. Потому что он требует постоянного финансирования. Потому что те же электрички требуют постоянного ухода. Но сегодня из 12 электричек катается всего лишь четыре… Если ходит двенадцать электричек, то интервал между поездами будет 10 минут. А если электричек всего пять, то люди будут ждать по полчаса. Так что везде должен быть порядок, и кто-то обязательно должен отвечать», - подчеркнул он.

В то ж время, как сообщил Кривопишин, по поводу повышения эффективности работы городской электрички с новой столичной властью он еще не разговаривал.

«Знаете, в чем беда Киева? А беда в том, что проблемами Киева должен заниматься киевлянин. Которому не нужно на пальцах рассказывать, что единственная возможность выехать с Троещины – это Московский мост… В свое время я Попову долго объяснял, что весь Киев можно объехать за 40 минут. Ну, максимум, за час. Быстрее можно только на вертолете. Но для этого нужно построить пересадочные узлы, сделать логистику, разработать транспортные привязки трамвая, троллейбуса. Т.е. на каждом узле сделать такой себе хаб. Но Попов не принимал этот проект ни в какую», - отметил он.

По мнению начальника Юго-Западной железной дороги, киевские власти должны стать партнером и союзником железнодорожников в развитии проекта столичной электрички.

«Мы провели огромную работу, которую по логике должен проводить город. Промониторили весь пассажиропоток, начиная от Троещины, рассчитав пассажиронаполнение по времени и станциям. И на основании этого наши графисты уже делали график. Т.е. не просто электричка ходит по кольцу, а применительно и ко времени суток, и к месту высадки-посадки. Но в этой ситуации город должен быть не просто партнером. А союзником. Который на самом деле понимает, насколько важна эта дорога. А получается, что логистикой и прочими важными моментами занимается исключительно железная дорога», - заявил он.