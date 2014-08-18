В Киеве станцию метро “Майдан Незалежности” закрыли на выход: ищут взрывчатку

В Киеве по техническим причинам закрыта на выход станция метро “Майдан Незалежности”.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом пассажирам на платформе сообщается из громкоговорителя.

На официальном сайте столичного метрополитена уточняется, что милиция проверяет станцию в связи с получением информации об угрозе взрыва.

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В 14:50 станция "Майдан Незалежности" закрыта для выхода пассажиров.

"Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами", - отмечают представители метрополитена.

Станция работает на вход и как пересадочная.