На станции метро "Майдан Незалежности" не нашли взрывчатки

Станцию «Майдан Незалежности» открыли для выхода пассажиров. Взрывчатку не нашли.

Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Станция «Майдан Незалежности» открыта для выхода пассажиров в 15:27. В результате проведенной правоохранительными органами проверки взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.

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Сегодня столичная милиция получила сразу два сообщения о заминировании станций метро.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, первое сообщение о "закладке" взрывчатки на станции "Вокзальная" поступило в 14.43, второе - о "заминировании" станции "Майдан Незалежности" - в 14.45.