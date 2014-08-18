На станции метро "Майдан Незалежности" не нашли взрывчатки
15:41, 18 августа 2014Киев
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Сегодня неизвестные лица по телефону "102" сообщили о минировании киевских станций метро "Вокзальная" и "Майдан Незалежности".
Милиция не нашла взрывчатки в метро на Майдане / Фото УНИАН
Станцию «Майдан Незалежности» открыли для выхода пассажиров. Взрывчатку не нашли.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"Станция «Майдан Незалежности» открыта для выхода пассажиров в 15:27. В результате проведенной правоохранительными органами проверки взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в сообщении.
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Сегодня столичная милиция получила сразу два сообщения о заминировании станций метро.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, первое сообщение о "закладке" взрывчатки на станции "Вокзальная" поступило в 14.43, второе - о "заминировании" станции "Майдан Незалежности" - в 14.45.
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