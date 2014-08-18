Больницам возвращают горячую воду - Кличко

По состоянию на сегодня почти во всех медицинских учреждениях столицы уже есть горячая вода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время встречи с генеральным директором ПАО «Киевэнерго» Александра Фоменко, на которой обсуждалась подготовка Киева к отопительному сезону и вопросы возобновления поставок горячей воды.

«Мы обратились в Кабинет министров с просьбой снять лимиты газа для котельных, обеспечивающих теплоснабжение учреждений социальной инфраструктуры Киева, и предоставить соответствующее разрешение «Киевэнерго» на подачу природного газа. После подключения больниц ожидаем, что в начале учебного года горячее водоснабжение будет возобновлено и в учреждениях образования - детских садах и школах», - сказал мэр Киева.

Читайте такжеКиевлянам обещают пересчитать платежки со счетами за отключенную горячую водуПо словам Фоменко, первоочередной задачей для «Киевэнерго» сейчас является подготовка к отопительному сезону. Так, работы по ремонтам и реконструкции теплового хозяйства выполнены уже более чем на 70%.

«Мы рассчитываем, что в конструктивном сотрудничестве с КГГА нам удастся обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона для киевлян», - отметил гендиректор «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, горячее водоснабжение в Киеве массово начали ограничивать в середине июля. 18 июля ПАО «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельной предприятия.

Как отчитывалась компания 28 июля, в Киеве без горячего водоснабжения оставалось всего 6 тыс. 662 потребителей, среди них, в связи с решением правительства относительно ограничения газоснабжения теплоисточников компании было отключено 5 тыс. 228 потребителей.

29 июля директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий заявил, что количество домов в столице, отключенных от горячего водоснабжения, будет увеличиваться, поскольку Киев должен сэкономить определенное количество газа для стабильного прохождения отопительного сезона.

По состоянию на 11 августа в Киеве без горячего водоснабжения остаются 8 тыс. 702 потребителя, или 55,69% от общего количества потребителей, которым предоставляет услуги централизованного отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС) ПАО «Киевэнерго».

Справка УНИАН. «Киевэнерго» в целом оказывает услуги по ЦО и ГВС 75% потребителей в Киеве.