В День Независимости порядок в Киеве будут обеспечивать 3 тыс. милиционеров

Об этом заявил на пресс-конференции начальник Главного управления МВД в Киеве Александр Терещук. "Милиция будет переведена на особый порядок несения службы. В настоящее время мы отрабатываем дислокацию сотрудников МВД. 24-го августа будет задействовано более 3 тыс. сотрудников милиции, а если дислокация потребует больше, то их будет и 5, и 10 тыс.", - сказал Александр Терещук.

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Он отметил, что около 2 тыс. милиционеров будут работать непосредственно на Майдане Незалежности. Также в День Независимости особое внимание будет уделено отработке подземных переходов, станций метро, также будет работать кинологическая служба для поиска взрывчатки и предотвращения террористических актов.