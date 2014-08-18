В Киеве открыли развязку на Почтовой площади (фоторепортаж)

Транспортная развязка на Почтовой площади полностью открыта для проезда автомобилей.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

«Реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади завершена, и площадь открыта, как мы и обещали, ко дню Независимости. Мы видим новый асфальт, все проезды открыты. Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, мы сдали объект. Развязка разгрузит поток машин из центра Киева и обеспечит беспрепятственный транзит по Набережному шоссе”, - отметил Кличко.

Он пообщался со строителями, поблагодарил их за работу и отметил, что существует задолженность по результатам выполненных работ. Мэр Киева подчеркнул, что приложит все усилия, чтоб ко дню Независимости работники получили деньги в полном объеме. “Люди работают в долг. Они верят, что мы сможем им заплатить за выполненную работу. Я хотел бы обратиться к Кабмину, чтоб они выполняли свои обязанности. Киевляне платят налоги, дают деньги в бюджет. Нужно, чтоб эти деньги нам вернули. Это средства, которые мы должны заплатить людям. И я сделаю все, чтоб ко дню Независимости мы рассчитались”, - сказал Кличко.

Киевский городской голова напомнил, что полную реконструкцию Почтовой площади планируется завершить ко дню Киева, в мае 2015 года. Проект предусматривает строительство променадной зоны с фонтанами, освещением, смотровой площадкой и спуском на набережную. “Киевляне смогут красиво отдохнуть, прогуляться с семьей по площади с фонтанами и зелеными насаждениями, посидеть в уютных кафе и полюбоваться Днепром”, - отметил Кличко.

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Как сообщал УНИАН, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности.

В августе 2013 года было открыто движение через тоннель на Почтовой площади со стороны Оболони в сторону Конча-Заспы.

30 декабря прошлого года на Почтовой площади была открыта вторая часть тоннеля, который соединяет Набережное шоссе и ул. Набережно-Крещатицкую.

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После завершения реконструкции пропускная способность развязки на Почтовой площади увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкой и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Общая стоимость реконструкции Почтовой площади – около 400 млн грн.