Часть "жителей" Майдана перебрались на Труханов остров и в Киевскую крепость - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления МВД в городе Киеве Александр Терещук.

“Органы власти, милиция помогли им средствами и транспортом, чтобы они смогли доехать домой. Основная масса «жителей» Майдана уехала. Но есть определенные лица, которые не пожелали уехать. Они находятся в нашем оперативном поле зрения. Отдельные группы совершают преступления, как делали и раньше. Но на них будет адекватная реакция”, - сказал Терещук.

Читайте такжеНа Майдане Незалежности начали разбирать елкуТакже он отметил, что часть из бывших «жителей» Майдана поселились на Трухановом острове, в Киевской крепости, а также продолжают занимать отдельные помещения в Киеве. Он добавил, что до конца недели те, кто незаконно занимает чужие помещения, будут вынуждены из них уехать.

Вместе с тем Терещук подчеркнул, что на Трухановом острове живут вполне адекватные граждане: “Там заселились серьезные люди с определенными взглядами на жизнь. Они проводят казацкую выучку, готовят людей к АТО. Это нормальное дело и мы его поддерживаем. Как по мне, то казаков нужно привлекать к охране общественного порядка в Киеве”.