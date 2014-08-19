Станции метро "Гидропарк" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

В связи с получением информации об угрозе взрыва станция «Гидропарк» закрыта для входа и выхода и станция метро «Крещатик» закрыта только на выход в сторону улиц Городецкого и Институтской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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«В 11:23 в связи с получением информации об угрозе взрыва станция «Гидропарк» закрыта для входа и выхода и в 11:20 станция метро «Крещатик» закрыта только на выход в сторону Городецкого и Институтской», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве очень часто в милицию поступают ложные сообщения о минировании станций метро и торгово-развлекательных центров.