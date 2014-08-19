Станцию метро "Гидропарк" открыли, взрывчатки не найдено
12:45, 19 августа 2014Киев
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Станцию «Гидропарк» открыли для пассажиров в 12:10.
Станцию метро "Гидропарк" снова открыли / AMY / wikipedia.org
В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Закрытыми остаются два вестибюля станции «Крещатик» (к улицам Городецкого и Институтская). Для входа и выхода пассажиров работает центральный вестибюль (к улице Крещатик) и пересадочный узел.
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