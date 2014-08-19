Станцию метро "Гидропарк" открыли, взрывчатки не найдено

В результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.

Читайте такжеСтанции метро "Гидропарк" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

Закрытыми остаются два вестибюля станции «Крещатик» (к улицам Городецкого и Институтская). Для входа и выхода пассажиров работает центральный вестибюль (к улице Крещатик) и пересадочный узел.