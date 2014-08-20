ГАИ призывает водителей не парковаться возле «Олимпийского» из-за футбольного матча

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГАИ.

"Столичная Госавтоинспекция информирует, что 20 августа в 19 часов на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч плей-офф Лиги Европы между командами ФК «Днепр» (Днепропетровск) и ФК «Хайдук» (Хорватия)", - говорится в сообщении.Читайте такжеКиев занял 124-е место в рейтинге наиболее пригодных для жизни городов

С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8 часов 00 минут утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский», а также тротуарах улиц Физкультуры, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели и Эспланадной.

"Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть осмотрительными, неуклонно придерживаться сигналов регулировщиков, требований дорожных знаков, и прежде временно установленных", - сообщает пресс-служба.