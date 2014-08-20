В Киеве станция метро “Дарница” закрыта на вход и выход - очевидцы
07:47, 20 августа 2014Киев
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В Киеве станция метро “Дарница” закрыта на вход и выход пассажиров.
В Киеве станция метро “Дарница” закрыта на вход и выход - очевидцы
Об этом УНИАН сообщили очевидцы.
Поезда проезжают станцию без остановок.
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Напомним, вчера станции метро "Гидропарк" и "Крещатик" были закрыты из-за сообщения о минировании.
За 7 месяцев 2014 года в столичную милицию поступило более 230 анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве. В последнее время участились случаи "минирования" вокзалов, торговых центров, а также станции метро в Киеве.
На станции метро Дарница ищут взрывчатку
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