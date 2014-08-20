В Киеве станция метро “Дарница” закрыта на вход и выход - очевидцы

Об этом УНИАН сообщили очевидцы.

Поезда проезжают станцию без остановок.

Читайте такжеБольшинство сообщений о "заминировании" в Киеве поступают из оккупированных городов Донбасса

Напомним, вчера станции метро "Гидропарк" и "Крещатик" были закрыты из-за сообщения о минировании.

За 7 месяцев 2014 года в столичную милицию поступило более 230 анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве. В последнее время участились случаи "минирования" вокзалов, торговых центров, а также станции метро в Киеве.