Милиция Киева получила право досматривать людей на улице

Столичные милиционеры получили право досматривать всех, кто идет с большой сумкой или рюкзаком, особенно, в метро и других многолюдных местах, сообщает "Сегодня". Эта мера должна усилить борьбу по предотвращению терактов.

Читайте такжеВ День Независимости порядок в Киеве будут обеспечивать 3 тыс. милиционеров

Сотрудники милиции также хотят усилить патрулирование всех районов Киева и планируют обыск не только личных вещей граждан, но и автомобилей.

Правоохранители просят с пониманием отнестись к этому нововведению. "Если вас остановил патрульный, ответьте на его вопросы и добровольно дайте осмотреть вещи. Будьте бдительны. В случае обнаружения подозрительных лиц или предметов, оставленных в общественных местах, информируйте органы внутренних дел", - призывают в милиции.