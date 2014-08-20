На параде ко Дню Независимости киевлянам покажут "Осу", "Смерч" и "Град" (фоторепортаж)
14:41, 20 августа 2014Киев
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В столице прошла репетиция военного парада.
В Киеве, на аэродроме завода "Антонов", прошла репетиция военного парада ко дню Независимости Украины.
В репетиции приняли участие украинские военнослужащие, бойцы Нацгвардии, сводный батальон участников АТО и курсантки МВД. К параду также привлекли много военной техники.
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В частности, на День Независимости киевлянам покажут РСЗО "Град", ЗРК "Оса", ЗРС "Фаворит", РСЗО "Смерч" и ТРК "Точка-У".
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