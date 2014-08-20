На параде ко Дню Независимости киевлянам покажут "Осу", "Смерч" и "Град" (фоторепортаж)

14:41, 20 августа 2014
Киев
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В столице прошла репетиция военного парада.

В Киеве, на аэродроме завода "Антонов", прошла репетиция военного парада ко дню Независимости Украины. 

Военнослужащие
Военнослужащие /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
РСЗВ 9К58 ''Смерч''
РСЗВ 9К58 "Смерч" /  © Фото УНИАН
ЗРС С-300 ''Фаворит''
ЗРС С-300 "Фаворит"  /  © Фото УНИАН
РСЗВ 9К51 ''Град''
РСЗВ 9К51 "Град" /  © Фото УНИАН
Военнослужащий
Военнослужащий /  © Фото УНИАН
Курсантки академии МВД
Курсантки академии МВД /  © Фото УНИАН
Зенитный ракетный комплекс ''Оса''
Зенитный ракетный комплекс "Оса" /  © Фото УНИАН
Зенитный ракетный комплекс ''Оса''
Зенитный ракетный комплекс "Оса" /  © Фото УНИАН
Тактический ракетный комплекс ''Точка-У''
Тактический ракетный комплекс "Точка-У" /  © Фото УНИАН
Бойцы Нацгвардии Украины
Бойцы Нацгвардии Украины /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН

В репетиции приняли участие украинские военнослужащие, бойцы Нацгвардии, сводный батальон участников АТО и курсантки МВД. К параду также привлекли много военной техники.

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В частности, на День Независимости киевлянам покажут РСЗО "Град", ЗРК "Оса", ЗРС "Фаворит", РСЗО "Смерч" и ТРК "Точка-У".

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