Милиция не обнаружила взрывчатки на вокзалах в Киеве

Как отмечается в сообщении на сайте МВД Украины, около 7 часов утра к дежурному по вокзалу позвонил аноним и сообщил «Готовьтесь, вокзал заминирован».

Сотрудники милиции немедленно начали эвакуацию людей. Всего из помещений вокзалов ст. Киев-Пассажирский и Дарница было эвакуировано около 1300 человек.

На месте работали взрывотехники, эксперты и кинологи со служебными собаками. После тщательного обследования они составили акт об отсутствии взрывоопасных предметов и восстановили обычный режим работы.

Отмечается, что на движение поездов происшествие не повлияло.

«Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности подпадает под действие ст.259 УК Украины и наказывается лишением свободы на срок до 8 лет», - подчеркнул начальник Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороги Игорь Гринцевич.

Читайте такжеЗвонки о минировании поступают из России и через Скайп - ГеращенкоКак сообщал УНИАН, сегодня в связи с анонимными звонками о минировании в Киеве и был закрыт на вход и выход Дарницкий вокзал, в этом районе также в утренние часы пик не работала станция метро «Дарница».

В течение семи месяцев в столичную милицию поступило более 230 анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве. В последнее время участились случаи ложных сообщений о «минировании» вокзалов, торговых центров, а также станций метро в Киеве. В милиции установили, что большинство таких звонков поступает из зоны АТО.