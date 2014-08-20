Милиция не обнаружила взрывчатки на вокзалах в Киеве
Милиция не обнаружила взрывчатки на "заминированных" вокзалах в Киеве.
Как отмечается в сообщении на сайте МВД Украины, около 7 часов утра к дежурному по вокзалу позвонил аноним и сообщил «Готовьтесь, вокзал заминирован».
Сотрудники милиции немедленно начали эвакуацию людей. Всего из помещений вокзалов ст. Киев-Пассажирский и Дарница было эвакуировано около 1300 человек.
На месте работали взрывотехники, эксперты и кинологи со служебными собаками. После тщательного обследования они составили акт об отсутствии взрывоопасных предметов и восстановили обычный режим работы.
Отмечается, что на движение поездов происшествие не повлияло.
«Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности подпадает под действие ст.259 УК Украины и наказывается лишением свободы на срок до 8 лет», - подчеркнул начальник Управления МВД Украины на Юго-Западной железной дороги Игорь Гринцевич.
Читайте такжеЗвонки о минировании поступают из России и через Скайп - ГеращенкоКак сообщал УНИАН, сегодня в связи с анонимными звонками о минировании в Киеве и был закрыт на вход и выход Дарницкий вокзал, в этом районе также в утренние часы пик не работала станция метро «Дарница».
В течение семи месяцев в столичную милицию поступило более 230 анонимных сообщений о минировании различных объектов в Киеве. В последнее время участились случаи ложных сообщений о «минировании» вокзалов, торговых центров, а также станций метро в Киеве. В милиции установили, что большинство таких звонков поступает из зоны АТО.