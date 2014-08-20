В Киеве появится троллейбусный маршрут №33 "Ж/д вокзал - Минский массив"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что троллейбусный маршрут №33 также призван уменьшить нагрузку на станцию метрополитена «Вокзальная», которая в часы пик работает на грани пропускной способности, а также на пересадочные узлы метрополитена.

Новый троллейбусный маршрут будет пролегать по улицам Георгия Кирпы, Ползунова, Лукашевича, по Воздухофлотскому проспекту, улицам Вячеслава Чорновила, Мельникова, Герцена, Овручской, Подольскому спуску, по улицам Фрунзе, Вишгородской, Полярной, проспекту Маршала Рокосовского.

Читайте такжеВ Киеве пустят троллейбус по маршруту "Дворец спорта – Выдубичи"Маршрут будут обслуживать 10 единиц троллейбусов. Средний интервал движения троллейбусов составит 10 минут. Все троллейбусы на этом маршруте будут с низким уровнем пола, обеспечивающим максимально удобные условия для осуществления высадки и посадки для всех категорий населения, в частности, для лиц с ограниченными возможностями и женщин с детскими колясками.

Ожидается, что ежедневно троллейбусы маршрута №33 будут перевозить свыше 25 тысяч пассажиров.