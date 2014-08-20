Кличко поручил поинтересоваться мнением киевлян касательно переименования Институтской

Текст соответствующего распоряжения обнародован на официальном сайте киевской власти.

Оно принято с учитетом решения Киевсовета от 6 июня 2014 г. «О переименовании улицы в Печерском районе города Киева».

Согласно распоряжению, Департамент общественных коммуникаций совместно с управлением электронного управления и защиты информации должны обеспечить проведение электронных консультаций в течение двух месяцев со дня опубликования соответствующего информационного сообщения на веб-портале городской власти.

Между тем, Контактному центра Киева поручено провести телефонную «горячую линию» для сбора предложений жителей столицы относительно переименования указанной улицы.

Департамент общественных коммуникаций должен организовать проведение широкой информационной кампании по возможному переименования улицы Институтской, после чего обобщенные полученные результаты представить на рассмотрение постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей и постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма.

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Кроме того, Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры поручено провести расчеты сметы затрат, связанных с изменением названия объекта права собственности.