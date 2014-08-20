Киевлян снова запретили пускать в мэрию - журналист

Об этом в блоге на "Украинской правде" написала журналист Наталья Соколенко.

"Утром вместе с коллегой Алисой Рубан и еще пятью киевлянами с дракой прорывалась на заседание Земельной комиссии Киевского городского совета. По регламенту Киевсовета (и по здравому смыслу) эти заседания являются открытыми для граждан", - написала Соколенко.

Читайте такжеКличко заявил, что возмущен избиением журналистов на МайданеКак пишет журналистка, их не пропускала охрана в виде трех сержантов милиции.

Когда журналист попыталась объяснить сержантам, что они были неправы, услышала, что закрыть киевлянам доступ к мэрии приказал первый заместитель главы КГГА Никонов.

"Прозвучало признание: Никонов распорядился никого не пускать - проход в мэрию только по спискам или по звонку депутата", - написала Соколенко.

«Господин Кличко! Неужели Вы забыли, как прорывались в помещение Киевсовета вместе с киевлянами еще совсем недавно? Неужели Вы забыли, за что стоял Майдан?», - Написала Наталья Соколенко.