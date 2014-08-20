В субботу в центре Киева развернут огромный сине-желтый флаг и создадут живую цепь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, программой празднования предусмотрено начать празднование с церемонии поднятия Государственного Флага президентом Украины.

После этого Государственный Флаг также будет поднят на мачте возле здания Киевского городского совета при участии столичного городского головы Виталия Кличко, депутатов Киевсовета нынешнего и предыдущих созывов, общественности.

Читайте такжеПорошенко призвал украинцев во всем мире украсить свои дома в национальные цвета

Возле помещения Киевсовета также запланировано торжественное вручение паспортов гражданина Украины шестнадцатилетним киевлянам, достигшим значительных успехов в учебе, спорте и искусстве.

Кроме того, возле админздания на Крещатике, 36 развернут большой Государственный Флаг Украины - 5м х 25м.

После завершения официальных торжеств на центральной улице столицы начнутся благотворительные соревнования по велосипедному спорту «Media Horizon Cup». Основной целью мероприятия станет сбор средств для помощи раненным солдатам, находящимся в военном госпитале. Соревнования будут проходить среди велосипедистов-любителей и представителей СМИ.

Также 23 августа, по случаю 25-летия Балтийского пути и Дня флага Украины, в 18.00 на Европейской площади возле Украинского дома Посольства Литвы, Латвии и Эстонии организуют акцию солидарности – символическую живую цепь.