На Майдане началась генеральная репетиция военного парада

Как передает корреспондент УНИАН, в репетиции парада участвуют отряды всех подразделений, входящих в состав Вооруженных сил Украины, среди которых и сводный батальон, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Проходя маршем мимо импровизированных трибун, бойцы скандируют «Слава Украине - Героям слава!».

Читайте такжеНа параде ко Дню Независимости киевлянам покажут "Осу", "Смерч" и "Град" (фоторепортаж)Репетиция парада происходит на участке улицы Крещатик со стороны пересечения улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади и обратно.

Охрану общественного порядка осуществляют работники правоохранительных органов, которые выстроились в цепь с интервалом 3-5 метров друг от друга вдоль проезжей части центральной улицы Киева для того, чтобы обеспечить надлежащее движение колонн, каким бы не мешали зрители, собравшиеся посмотреть репетицию парада.