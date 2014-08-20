На Майдане началась генеральная репетиция военного парада

21:05, 20 августа 2014
Киев
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В Киеве на Крещатике проходит тренировка войск перед запланированным парадом по случаю 23-ей годовщины провозглашения Независимости Украины.

На Майдане началась репетиция парада

Как передает корреспондент УНИАН, в репетиции парада участвуют отряды всех подразделений, входящих в состав Вооруженных сил Украины, среди которых и сводный батальон, который принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

Проходя маршем мимо импровизированных трибун, бойцы скандируют «Слава Украине - Героям слава!».

Читайте такжеНа параде ко Дню Независимости киевлянам покажут "Осу", "Смерч" и "Град" (фоторепортаж)Репетиция парада происходит на участке улицы Крещатик со стороны пересечения улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади и обратно.

Охрану общественного порядка осуществляют работники правоохранительных органов, которые выстроились в цепь с интервалом 3-5 метров друг от друга вдоль проезжей части центральной улицы Киева для того, чтобы обеспечить надлежащее движение колонн, каким бы не мешали зрители, собравшиеся посмотреть репетицию парада.

Военнослужащие
Военнослужащие /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
РСЗВ 9К58 ''Смерч''
РСЗВ 9К58 "Смерч" /  © Фото УНИАН
ЗРС С-300 ''Фаворит''
ЗРС С-300 "Фаворит"  /  © Фото УНИАН
РСЗВ 9К51 ''Град''
РСЗВ 9К51 "Град" /  © Фото УНИАН
Военнослужащий
Военнослужащий /  © Фото УНИАН
Курсантки академии МВД
Курсантки академии МВД /  © Фото УНИАН
Зенитный ракетный комплекс ''Оса''
Зенитный ракетный комплекс "Оса" /  © Фото УНИАН
Зенитный ракетный комплекс ''Оса''
Зенитный ракетный комплекс "Оса" /  © Фото УНИАН
Тактический ракетный комплекс ''Точка-У''
Тактический ракетный комплекс "Точка-У" /  © Фото УНИАН
Бойцы Нацгвардии Украины
Бойцы Нацгвардии Украины /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН

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