Киевская власть разрабатывает новую концепцию размещения наружной рекламы - Кличко



Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«В Киеве остро стоит проблема с засильем рекламы. Например, в Европе существуют жесткие правила ее размещения. У нас таких правил нет, поэтому по всему городу установлены многочисленные биллборды и лайтбоксы, которые перекрывают исторические сооружения, памятники, и, выходит, что мы живем посреди сплошной рекламы», - отметил мэр.

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По его словам, назначен новый руководитель КП «Киевреклама», и на сегодняшний день продолжается разработка новой концепции внешней рекламы.

«Такого ”рекламного беспорядка” в столице не будет», - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет в январе 2012 года утвердил концепцию развития внешней рекламы в столице, которая предусматривает существенное сокращение рекламы в центральной части и в других исторически-культурных ареалах города. В городе установлено разделение на 5 форматных зон.