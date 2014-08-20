В Киеве прошла репетиция военного парада

Как передает корреспондент УНИАН, в репетиции парада приняли участие курсанты военных учебных заведений и учебных заведений МВД Украины, подразделения всех видов войск, входящих в состав Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по Крещатику проехала военная техника, в том числе новейшие образцы изготовлены в Украине БТР-3, БТР-4Е. Бронированные автомобили Дозор, а также РСЗО "Град", РСЗО "Смерч", комплексы зенитно-воздушной обороны Оса, "Точка-У", "С-300".

Читайте такжеВ параде в Киеве примут участие 120 участников АТО

Также участие в репетиции парада взял министр обороны Украины Валерий Гелетей.

Следует отметить, что во время репетиции (так же, как это будет происходить 24 августа), была объявлена всегосударственная минута молчания по погибшим, которые отдали жизнь за независимость Украины.