В Киеве прошла репетиция военного парада

23:20, 20 августа 2014
Киев
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В Киеве прошла репетиция военного парада, который пройдет 24 августа по случаю 23 годовщины Независимости Украины.

twitter.com/Yur4ik

Как передает корреспондент УНИАН, в репетиции парада приняли участие курсанты военных учебных заведений и учебных заведений МВД Украины, подразделения всех видов войск, входящих в состав Вооруженных сил Украины.

Кроме того, по Крещатику проехала военная техника, в том числе новейшие образцы изготовлены в Украине БТР-3, БТР-4Е. Бронированные автомобили Дозор, а также РСЗО "Град", РСЗО "Смерч", комплексы зенитно-воздушной обороны Оса, "Точка-У", "С-300".

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Также участие в репетиции парада взял министр обороны Украины Валерий Гелетей.

Следует отметить, что во время репетиции (так же, как это будет происходить 24 августа), была объявлена всегосударственная минута молчания по погибшим, которые отдали жизнь за независимость Украины.

Военнослужащие
Военнослужащие /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
РСЗВ 9К58 ''Смерч''
РСЗВ 9К58 "Смерч" /  © Фото УНИАН
ЗРС С-300 ''Фаворит''
ЗРС С-300 "Фаворит"  /  © Фото УНИАН
РСЗВ 9К51 ''Град''
РСЗВ 9К51 "Град" /  © Фото УНИАН
Военнослужащий
Военнослужащий /  © Фото УНИАН
Курсантки академии МВД
Курсантки академии МВД /  © Фото УНИАН
Зенитный ракетный комплекс ''Оса''
Зенитный ракетный комплекс "Оса" /  © Фото УНИАН
Зенитный ракетный комплекс ''Оса''
Зенитный ракетный комплекс "Оса" /  © Фото УНИАН
Тактический ракетный комплекс ''Точка-У''
Тактический ракетный комплекс "Точка-У" /  © Фото УНИАН
Бойцы Нацгвардии Украины
Бойцы Нацгвардии Украины /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН
Сводный батальон участников АТО
Сводный батальон участников АТО /  © Фото УНИАН

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