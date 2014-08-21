Сегодня в Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины
07:12, 21 августа 2014Киев
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В Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины
Сегодня в Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Торжественное открытие выставки состоится сегодня на певческом поле в Печерском ландшафтном парке.
"Традиционно ко Дню Независимости Украины для киевлян и гостей города на территории Печерского ландшафтного парка откроется 59-я ежегодная выставка цветов «Единая Украина". -говорится в сообщении.
Выставка будет длиться до 21 сентября.
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