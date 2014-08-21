Сегодня в Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины

В Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Торжественное открытие выставки состоится сегодня на певческом поле в Печерском ландшафтном парке. "Традиционно ко Дню Независимости Украины для киевлян и гостей города на территории Печерского ландшафтного парка откроется 59-я ежегодная выставка цветов «Единая Украина". -говорится в сообщении. Выставка будет длиться до 21 сентября.

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