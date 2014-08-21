Сегодня в Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины

07:12, 21 августа 2014
Киев
0

В Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины

к

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Торжественное открытие выставки состоится сегодня на певческом поле в Печерском ландшафтном парке.

"Традиционно ко Дню Независимости Украины для киевлян и гостей города на территории Печерского ландшафтного парка откроется 59-я ежегодная выставка цветов «Единая Украина". -говорится в сообщении.

Выставка будет длиться до 21 сентября.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter