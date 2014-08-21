Киевлян призывают быть бдительными и сообщать в милицию о подозрительных личностях

Об этом сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

Среди таких действий милиции: проверка документов, проверка подозрительных пакетов и чемоданов, проверка автомобилей сотрудниками ГАИ, временная остановка движения метрополитена при сообщениях о минировании.Читайте такжеМилиция проводит в Киеве комплексные антитеррористические мероприятия

Также милиция просит людей быть бдительными. В случае выявления незнакомых (опасных) предметов или веществ на улице, в подъездах домов, в транспорте и т.п. или лиц, которые ведут себя подозрительно следует немедленно обращаться к ближайшему наряду или в пункт милиции, или по телефону «102».

Милиция призывает не поддаваться на провокации, не оставлять без присмотра детей, быть внимательными к окружающим.