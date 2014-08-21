"Грады" в центре Киева: на Майдане провели репетицию военного парада (фоторепортаж)

В репетиции парада приняли участие курсанты военных учебных заведений и учебных заведений МВД Украины, подразделения всех видов войск, входящих в состав Вооруженных сил Украины.

По Крещатику проехала военная техника, в том числе новейшие образцы изготовленные в Украине БТР-3, БТР-4Е, бронированные автомобили "Дозор", а также РСЗО "Град", РСЗО "Смерч", комплексы зенитно-воздушной обороны "Оса", "Точка-У", "С-300".

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Также участие в репетиции парада взял министр обороны Украины Валерий Гелетей.