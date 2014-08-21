В школах Киева могут ввести "гибкий график" каникул

Об этом сообщает пресс-службы городской государственной администрации.

Так, по информации советника городского головы по гуманитарным вопросам Анны Старостенко, учебные заведения столицы могут сократить потребление энергоресурсов на 30%, если ввести определенные организационные меры, которые не нуждаются в дополнительном финансировании.

«Это утепление окон, дверей, фасадов, экономия электроэнергии, ревизия тепловых и электронных сетей, организация образовательных мероприятий по энергосбережению для молодежи. Кроме того, рассматривается возможность продления каникул или введения их гибкого графика», - сказала Старостенко, комментируя состояние подготовки системы образования к учебному году.

Читайте такжеДнепропетровская ОГА рекомендует школам перейти на шестидневный графикОна заверила, что, несмотря на нехватку средств в бюджете, к новому учебному году будут открыты все школы и детские сады.

«Из предусмотренных бюджетом 99,5 млн. грн было профинансировано только 22,5 млн. Но мы приложим максимум усилий, чтобы учебный год начался успешно. Важно, чтобы учителя своевременно получали заработную плату, а школы были готовы к учебному году. Ведь сегодня в сфере образования задействовано около трети киевлян», – отметила Старостенко.