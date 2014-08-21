У Кличко уверяют, что любой может попасть на заседание Киевсовета

Об этом он сказал, комментируя инцидент, когда журналистов и киевлян не пустили на заседание земельной комиссии 19 августа.

«Участие киевлян в заседаниях коллегиальных органов Киевского городского совета является открытым и гарантированым на уровне соответствующих решений. Сотни киевлян уже смогли в этом убедиться. Внештатная ситуация 19 августа возникла из-за сбоя в работе службы охраны администрации. Соответствующая разъяснительная работа уже проведена», - цитирует Бондаренко пресс-служба КГГА.

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«Мы создали благоприятные условия для участия общественности в принятии решений. Это и открытие доступа к публичной информации, и участие киевлян в пленарных заседаниях совета, и, конечно, доступ к зданию КГГА. Вместе с тем, не следует забывать, что КГГА является режимным объектом и подпадает под охрану, поэтому доступ к нему во все помещения полностью открытым быть не может. Это касается прежде всего ограничений, установленных на уровне законодательства для работы с государственной тайной и документами для служебного пользования, ведения переговоров и так далее», - сказал Бондаренко.