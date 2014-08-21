В Киеве открывается экскурсионный маршрут на теплоходе в Межигорье

Об этом УНИАН сообщил директор государственного предприятия «Администрация речных портов Украины» Иван Шкирта.

По его словам, первый пробный рейс на теплоходе «Яков Задорожный» отправится в Межигорье 22 августа в 11.00 от Киевского речного порта.

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Как сказал Шкирта, во время движения по Днепру экскурсоводы будут рассказывать пассажирам о тех или иных достопримечательностях Киева, мимо которых они будут проплывать. Также планируется 40-минутная стоянка теплохода в Межигорье, во время которой желающие могут совершить как самостоятельную, так и организованную экскурсию по резиденции экс-президента, для чего к их услугам за отдельную плату будет предоставлен открытый автобус. После экскурсии пассажиры теплохода отправятся в точку начала своего путешествия.

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Как отметил Шкирта, билеты для взрослых в обе стороны будут стоить ориентировочно 150 грн, для детей - ориентировочно 100 грн.

В то же время директор госпредприятия отметил, что не исключены скидки в случае, если будут поступать заявки от туристических агентств или самостоятельных тургрупп на организацию вояжа.

Планируется, что теплоход будет ходить в Межигорье три раза в неделю - по пятницам, субботам и воскресеньям.