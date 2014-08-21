В Киеве открывается экскурсионный маршрут на теплоходе в Межигорье

16:09, 21 августа 2014
Киев
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В Киеве открывается экскурсионный маршрут на теплоходе в резиденцию экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье».

Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщил директор государственного предприятия «Администрация речных портов Украины» Иван Шкирта.

По его словам, первый пробный рейс на теплоходе «Яков Задорожный» отправится в Межигорье 22 августа в 11.00 от Киевского речного порта.

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Как сказал Шкирта, во время движения по Днепру экскурсоводы будут рассказывать пассажирам о тех или иных достопримечательностях Киева, мимо которых они будут проплывать. Также планируется 40-минутная стоянка теплохода в Межигорье, во время которой желающие могут совершить как самостоятельную, так и организованную экскурсию по резиденции экс-президента, для чего к их услугам за отдельную плату будет предоставлен открытый автобус. После экскурсии пассажиры теплохода отправятся в точку начала своего путешествия.

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Как отметил Шкирта, билеты для взрослых в обе стороны будут стоить ориентировочно 150 грн, для детей - ориентировочно 100 грн.

В то же время директор госпредприятия отметил, что не исключены скидки в случае, если будут поступать заявки от туристических агентств или самостоятельных тургрупп на организацию вояжа.

Планируется, что теплоход будет ходить в Межигорье три раза в неделю - по пятницам, субботам и воскресеньям.

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