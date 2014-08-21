В Киеве в День Независимости проведут парад вышиванок, парусную регату и салют (программа)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, около 11.00 (после завершения военного парада) на Крещатике стартует ярмарка общественных организаций с презентацией их деятельности и мастер-классами.

В 14.00 на Крещатике начнется спортивно-презентационная акция «Украина единая». Организаторы ознакомят зрителей с командами по кольцевым гонкам, ралли, внедорожным соревнованиям, дрифту и стантрайдингу. Гости будут иметь возможность осмотреть разные спортивные автомобили, а также мотоциклы и карты. На отдельной площадке волонтеры и инструкторы предложат спортивно-развлекательную программу для детей.

Читайте такжеВ День Независимости берега Днепра соединят светом мира

Традиционный фестиваль «парад вышиванок» в этот день начнется в 12.00 ярким шествием от Контрактовой до Софийской площади. Днем раньше, 23 августа, на Софийской площади состоится официальное открытие фестиваля в 16.00.

На Андреевском спуске и на аллеях парка «Владимирская горка» будет проходить выставка-ярмарка авторской, художественной, сувенирной продукции, декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

На обновленном Андреевском спуске под патронатом Киевского городского председателя Виталия Кличко Ассоциация арт-галерей Украины совместно с общественными организациями, мастерами и любителями Андреевского спуска подготовили различную культурно-художественную программу.

Собственные работы на празднике представят около 1000 художников, мастеров из всех регионов Украины. Выставки работ пройдут в галереях «Триптих», «Совиарт», «Ателье Карась», «Фортуна», «36». Культурно-художественные мероприятия будут проходить во всех галереях, музеях, театрах улицы.

Читайте такжеСегодня в Киеве откроется выставка цветов посвященная 23-й годовщине Независимости Украины

Неподалёку от арки Дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха с 10.00 до 15.00 будет продолжаться Всеукраинский фестиваль «TAFISA Соревнования городов». В программе: соревнование стронгменов, настольный теннис, стритбол, детская легкая атлетика, развлекательная программа для зрителей и многое другое.

Также в этот день в заливе Собачье устье в 16.00 стартует регата по парусному спорту.

В 17.00 на Певческом поле Печерского ландшафтного парка начнется праздничный концерт.

Завершится мероприятия к Дню Независимости Украины праздничным салютом.