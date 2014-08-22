В Киеве открылась патриотическая выставка цветов

21 августа под патронатом мэра Киева Виталию Кличко к 23-й годовщине Независимости Украины на Певческом поле открылась 59-я ежегодная выставка цветов «Единая Украина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в этом году цветочные композиции символизируют единство и целостность Украины.

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Для их создания столичные зеленстроевцы высадили более 360 тысяч цветов, среди которых: колеус, бегония, агератум, цинерария, тагетес, седум. В композициях использован цветочный срез хризантем и бархатцев, декоративные отсыпки. Общая площадь всех композиций составляет 1560 кв. м.

Специалисты Дарницкого района создали из цветов Женщину-Берегиню, на которую их вдохновил монумент Независимости на столичном Майдане. Также среди экспозиций – Цветок Единства, Земной шар, Гайдамаки, Ангел-Хранитель, Голубь Мира и др.

Выставка продлится до 21 сентября. Стоимость билета – 25 грн. Для детей до 7 лет, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников ликвидации аварии на ЧАЭС вход бесплатный.