В Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Театральная"

"Сегодня, 22 августа, в связи с получением информации об угрозе взрыва станция «Театральная» закрыта для входа в 8:20 и выхода в 8:32", - говорится в сообщении пресс-службі КП "Киевский метрополитен".

Читайте такжеВ Киеве станция метро “Дарница” закрыта на вход и выход - очевидцы

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда проследуют станцию без остановки, добавили в пресс-службе.

"Киевский метрополитен" обращается к пассажирам по возможности пользоваться другими пересадочными узлами. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве участились ложные сообщения о минировании станций метро и торгово-развлекательных центров.

Только на этой неделе правоохранители искали взрывчатку на станциях метро "Гидропарк", "Крещатик", "Майдан Незалежности", "Вокзальная".