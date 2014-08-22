Работа станции метро "Театральная" восстановлена

09:37, 22 августа 2014
Киев
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Работа станции "Театральная" и пересадочного узла восстановлена в 9.13.

Киевский метрополитен

Как говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен", в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Киевский метрополитен пока работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графику.

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