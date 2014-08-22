Работа станции метро "Театральная" восстановлена

Работа станции "Театральная" и пересадочного узла восстановлена в 9.13.

Как говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен", в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено. Читайте такжеВ Киеве закрыли на вход и выход станцию метро "Театральная" Киевский метрополитен пока работает в обычном режиме. Движение поездов осуществляется согласно графику.

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