Сегодня с 18:30 в центре Киева будет ограничено движение транспорта

Причиной ограничения станет передвижения механизированных колонн Вооруженных сил Украины и других военных формирований для проведения тренировок, посвященных 23-й годовщине Независимости Украины.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева.

Кроме того, возможно частичное ограничение движения по следующему маршруту: АНТК им. Антонова – улицам Стеценко – Щербакова - проспект Победы – Жилянская - Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - Большая Васильковская - Бессарабская площадь – Крещатик - Европейская площадь - Владимирский спуск - Набережное шоссе - Набережно-Крещатицкая - Нижний Вал – Глыбочицкая- Глибочицкий проезд – Чорновила - проспект Победы.

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