Противники парада зажгли на Майдане дымовые шашки

20:41, 22 августа 2014
Киев
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В Киеве около 19.00 на Майдане Независимости, где сегодня проходит генеральная репетиция парада, посвященного Дню Независимости Украины, пришли почти 30 человек с флагами Украины, листовками и плакатами.

На Майдане протестовали против парада / Фото УНИАН

Как сообщается на странице Батальона "Киев-1" в Facebook, те выражали свой протест по поводу проведения предстоящего мероприятия.

Некоторые из них подожгли дымовые шашки, еще несколько человек пытались прорваться через цепочку сотрудников милиции.

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Трое хулиганов сейчас дают объяснения. Милиция составляет протоколы за мелкое хулиганство, сообщают в батальоне.

Post by The Battalion "Kyiv-1".
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