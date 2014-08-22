Противники парада зажгли на Майдане дымовые шашки

Как сообщается на странице Батальона "Киев-1" в Facebook, те выражали свой протест по поводу проведения предстоящего мероприятия.

Некоторые из них подожгли дымовые шашки, еще несколько человек пытались прорваться через цепочку сотрудников милиции.

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Трое хулиганов сейчас дают объяснения. Милиция составляет протоколы за мелкое хулиганство, сообщают в батальоне.