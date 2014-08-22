Противники парада зажгли на Майдане дымовые шашки
20:41, 22 августа 2014Киев
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В Киеве около 19.00 на Майдане Независимости, где сегодня проходит генеральная репетиция парада, посвященного Дню Независимости Украины, пришли почти 30 человек с флагами Украины, листовками и плакатами.
На Майдане протестовали против парада / Фото УНИАН
Как сообщается на странице Батальона "Киев-1" в Facebook, те выражали свой протест по поводу проведения предстоящего мероприятия.
Некоторые из них подожгли дымовые шашки, еще несколько человек пытались прорваться через цепочку сотрудников милиции.
Читайте такжеВоенная техника с парада должна быть направлена в зону боевых действий - ЯценюкБойцы батальона "Киев-1", которые обеспечивали охрану общественного порядка, остановили желающих выбежать на дорогу и пресекли правонарушение.
Трое хулиганов сейчас дают объяснения. Милиция составляет протоколы за мелкое хулиганство, сообщают в батальоне.
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