В киевской больнице вывесили флаг Украины длиной 500 м

Медицинские учреждения города украшают свою территорию государственными символами / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в департаменте здравоохранения отметили, что в эти знаковые для Украины дни все медицинские учреждения города украшают свою территорию государственными символами и пытаются создать особую атмосферу уважения и гордости за Украину для тех граждан, которые встречают праздники в больницах города.

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