В киевской больнице вывесили флаг Украины длиной 500 м
11:33, 23 августа 2014Киев
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В Киеве работники городской клинической больницы №1 вывесили вдоль Харьковского шоссе флаг Украины длиной 500 м.
Медицинские учреждения города украшают свою территорию государственными символами / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в департаменте здравоохранения отметили, что в эти знаковые для Украины дни все медицинские учреждения города украшают свою территорию государственными символами и пытаются создать особую атмосферу уважения и гордости за Украину для тех граждан, которые встречают праздники в больницах города.
Читайте такжеЦвета флага Украины являются мощным вызовом диктатурам - Яценюк Справка УНИАН. Сегодня в Украине празднуют День Государственного флага. Это официальный праздник, который отмечается ежегодно 23 августа.
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