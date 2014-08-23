В Киеве "заминировали" ТРЦ "Ocean Plaza" и станцию метро "Лыбедская"

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о минировании двух объектов поступила около 14.00 с интервалом в 2-3 минуты.

На месте событий работают взрывотехнические службы. Люди из торгового центра эвакуированы. Станция метро закрыта на вход на выход.

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