В Киеве "заминировали" ТРЦ "Ocean Plaza" и станцию метро "Лыбедская"
14:40, 23 августа 2014Киев
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В Киеве неизвестные сообщили о «минировании» ТРЦ «Ocean Plaza» и станции метро «Лыбедская».
Посетителей торгового центра эвакуировали / УНИАН
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, информация о минировании двух объектов поступила около 14.00 с интервалом в 2-3 минуты.
На месте событий работают взрывотехнические службы. Люди из торгового центра эвакуированы. Станция метро закрыта на вход на выход.
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