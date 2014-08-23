Завтра в центре Киева будет временно запрещено движение транспорта - ГАИ

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УГАИ Киева, кроме того, возможно частичное ограничение движения транспорта во время передвижения механизированных колонн Вооруженных сил Украины, других военных формирований по следующему маршруту: АНТК имени Антонова – улица Туполева – улица Стеценко – улица Щербакова - проспект Победы – улица Жилянская – улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого – улица Большая Васильковская - Бессарабская площадь – Крещатик - Европейская площадь - Владимирский спуск - Набережное шоссе – улица Набережно-Крещатицкая - Нижний Вал – улица Глубочицкая - Глубочицкий проезд – улица Чорновила - проспект Победы.

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ГАИ советует киевлянам и гостям города 23-24 августа ограничить поездки транспортными средствами в центральную часть города.