В Киеве начался военный парад, посвященный 23-й годовщине Независимости Украины
10:13, 24 августа 2014Киев
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Парад начался в 10.00.
REUTERS
В Киеве на Крещатике начался парад войск, посвященный 23-й годовщине Независимости Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, парад начался в 10.00 с церемонии поднятия Государственного флага Украины на Майдане Независимости.
Смотрите онлайн-трансляцию военного парада.
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