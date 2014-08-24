В Киеве начался военный парад, посвященный 23-й годовщине Независимости Украины

10:13, 24 августа 2014
Киев
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Парад начался в 10.00.

REUTERS

В Киеве на Крещатике начался парад войск, посвященный 23-й годовщине Независимости Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, парад начался в 10.00 с церемонии поднятия Государственного флага Украины на Майдане Независимости.

Смотрите онлайн-трансляцию военного парада.

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